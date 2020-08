Treno deragliato a Carnate, carrozza sfonda la recinzione ed entra in un’aiuola. Agenti e vigili del fuoco al lavoro sul luogo dell’incidente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Treno è deragliato poco appena delle 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Nel deragliamento sono rimasti feriti in modo non grave 2 macchinisti e un passeggero che ha rotto il vetro del finestrino per uscire. “Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento” ha dichiarato Trenord con una nota. “Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco. L’unico viaggiatore presente a bordo è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di Areu e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capoTreno” L'articolo Treno deragliato a Carnate, ... Leggi su ilfattoquotidiano

