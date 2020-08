Taranto, rubano un bus delle linee urbane per andare al mare: ora è caccia ai ladri (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il mezzo è tra i più nuovi in dotazione all'Amat. All'interno ci sono telecamere che potrebbero essere utili per identificare gli autori della bravata Leggi su repubblica

BlunoteWeb : #Taranto: Incredibile, rubano bus #Amat per andare al mare -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto rubano Assurdo a Taranto: rubato bus dell'Amat | Tarantobuonasera TarantoBuonaSera.it Estate 2020: intensificati i controlli della Polizia Stradale di Brindisi

In occasione dell’esodo estivo, la Polizia Stradale di Brindisi ha intensificato i controlli sulle principali arterie di questa Provincia SS379-Brindisi-Fasano, SS613- Brindisi-Lecce, SS7 -Brindisi-Ta ...

Bonus 600 euro, la vera truffa: così i grandi studi di avvocati lo rubano ai giovani colleghi

Per accedere al reddito d'emergenza, 400 euro una tantum destinati ai poveri, quelli veri, il Governo ha messo così tante condizioni che alla fine ne ha beneficiato appena un terzo della platea. Invec ...

In occasione dell’esodo estivo, la Polizia Stradale di Brindisi ha intensificato i controlli sulle principali arterie di questa Provincia SS379-Brindisi-Fasano, SS613- Brindisi-Lecce, SS7 -Brindisi-Ta ...Per accedere al reddito d'emergenza, 400 euro una tantum destinati ai poveri, quelli veri, il Governo ha messo così tante condizioni che alla fine ne ha beneficiato appena un terzo della platea. Invec ...