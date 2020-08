Stupro di Ferragosto a Roma: è stato un immigrato africano a violentare la ragazza (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ stato un immigrato della Sierra Leone a stuprare nella notte di Ferragosto una ragazza ventenne nel quartiere Trastevere a Roma. La vittima di questo orrore è una ragazza che aveva trascorso la serata tra il 14 e il 15 del mese in compagnia di alcuni coetanei. Durante la serata qualcosa è andato storto. Un’amica della giovane ha allertato infatti la polizia dell’avvenuto Stupro. Gli agenti del reparto volanti sono subito intervenuti sul posto dopo la segnalazione. Responsabile della violenza è stato un ragazzo della Sierra Leone di 21 anni. Il suo arresto è stato poi convalidato nei giorni scorsi dal gip che ha disposto la custodia cautelare in ... Leggi su secoloditalia

NicolaPorro : Dopo lo stupro di una 15enne a #Lignano nel giorno di #Ferragosto, occorrerebbe aprire un dibattito serio su una… - LuigiCrimella : RT @NicolaPorro: Dopo lo stupro di una 15enne a #Lignano nel giorno di #Ferragosto, occorrerebbe aprire un dibattito serio su una #legge ch… - fra_franzese : RT @NicolaPorro: Dopo lo stupro di una 15enne a #Lignano nel giorno di #Ferragosto, occorrerebbe aprire un dibattito serio su una #legge ch… - AnonS05760491 : RT @NicolaPorro: Dopo lo stupro di una 15enne a #Lignano nel giorno di #Ferragosto, occorrerebbe aprire un dibattito serio su una #legge ch… - StreetNews24 : Lo stupro nella notte tra il 14 e il 15 agosto in un appartamento -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro Ferragosto

Stuprata in casa dopo una serata con alcuni coetanei. Vittima della violenza sessuale, che si è consumata nella notte tra il 14 e il 15 agosto in un appartamento di Trastevere a Roma, una ragazza vent ...Convalidati i fermi e accolta la richiesta del mantenimento della misura cautelare del carcere minorile per i due minorenni accusati di aver stuprato una 15enne la notte di Ferragosto, a Lignano Sabbi ...