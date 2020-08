Sesso in auto, multa da 20 mila euro ad una coppia di cinquantenni: i due non si sono fermati nemmeno alla vista degli agenti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sesso, quanto mi costi! Ammonta a ben 20 mila euro totali la sanzione fatta a una coppia di cinquantenni sorpresi dalla polizia locale di Lignano Sabbiadoro (Udine) mentre consumavano un rapporto sessuale in auto. alla coppia, residente nel comune friulano, è stata elevata una multa da 10 mila euro a testa per atti osceni in luogo pubblico. La vicenda è stata riportata dal Messaggero Veneto. Il fatto risale ai giorni scorsi e la coppia sarebbe stata notata a bordo dell’auto durante un controllo da parte dei vigili a un centro rifiuti. Avvicinatosi, un agente avrebbe invitato la coppia a ricomporsi. I due ... Leggi su meteoweb.eu

