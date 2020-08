Senna è il pilota di F1 più veloce di sempre, secondo l'algoritmo (Di mercoledì 19 agosto 2020) La griglia dei piloti più veloci di sempre? Adesso l'abbiamo, almeno secondo i modelli matematici. Merito di Liberty Media e della sua collaborazione con Amazon Web Services , volta all'analisi di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Tra le varie grafiche che Amazon Web Services ha in serbo per la F1, una delle più curiose è senza dubbio quella legata ai piloti più veloci di sempre in qualifica. Una classifica stilata in base ad u ...Fastest Driver, il più recente F1 Insight powered by AWS, è uno strumento unico nel suo genere che utilizza la tecnologia di Machine Learning per fornire una "classifica oggettiva e guidata dai dati d ...