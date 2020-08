Scuola, Iavicoli (Cts) assicura: «I presidi non rischiano se seguono le linee guida. Mascherine? In classe sempre» (Di mercoledì 19 agosto 2020) È pronto, o quasi, il documento sulla gestione dei focolai all’interno delle scuole, con la ormai imminente ripresa delle lezioni per circa 8 milioni di studenti italiani. Ad elaborarlo, il Comitato tecnico scientifico, tra i cui componenti c’è Sergio Iavicoli. Il dirigente Inail ha una lunga esperienza in epidemiologia e igiene del lavoro. In un’intervista a Repubblica, rimarca il suo ottimismo per la riapertura degli istituti scolastici il prossimo 14 settembre: «Ce la faremo, è la priorità di tutti». La chiusura di marzo Guardando alla scorsa primavera, tuttavia, Iavicoli sostiene la bontà della scelta di chiudere le scuole: «La misura era necessaria per l’alta circolazione del virus». Per l’imminente futuro, però, il membro del Comitato sottolinea ... Leggi su open.online

