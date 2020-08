Sant’Antimo, in casa una vera e propria centrale per coltivare “erba”: arrestata una coppia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sant’Antimo. Stamattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via degli Oleandri a Sant’Antimo presso l’abitazione di una coppia. Sant’Antimo, coppia arrestata per droga I poliziotti hanno trovato sul terrazzo dello stabile 11 vasi con piantine di marijuana alte circa 80cm mentre, … L'articolo Sant’Antimo, in casa una vera e propria centrale per coltivare “erba”: arrestata una coppia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

