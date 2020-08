Sabrina Beccalli scomparsa a Crema: si cerca solo più il suo cadavere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Donna scomparsa nel Cremasco, un amico è stato fermato per omicidio, gli inquirenti hanno agito dopo avere visionato le telecamere della zona. Gli inquirenti sono vicini alla soluzione del giallo ma da oggi sembra si cerchi solo più il corpo di Sabrina Beccalli. Sì, perchè un uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. I carabinieri hanno fermato una persona. Si tratta di un uomo che la conosceva, un suo amico secondo fonti investigative. Ma non dovrebbe trattarsi di uno dei due ex che si erano scontrati un mese fa: uno era stato accoltellato e il feritore è in carcere. La vettura della 39enne è stata trovata carbonizzata alle porte di Vergonzana con il corpo di un cane ... Leggi su chenews

