Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. Non il tecnico più bravo ma il più rassicurante: perché è stato scelto (Di mercoledì 19 agosto 2020) La frase era rimbalzata sui social network nel gennaio del 2014. “Spero che un giorno Ronald Koeman diventi allenatore del Barcellona, così almeno la Liga sarà più combattuta”. David Albelda aveva scelto il sarcasmo per strombazzare la presunta incapacità del tecnico che l’aveva messo fuori rosa ai tempi del Valencia. Sale strofinato su una ferita ancora aperta, parole che ora sono diventate realtà (per sapere se si trasformeranno in profezia bisognerà però aspettare ancora qualche tempo). Perché Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona (contratto fino al 30 giugno 2022), l’uomo scelto per ... Leggi su ilfattoquotidiano

