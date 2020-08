Petrolio, Opec+: spettro seconda ondata, mantenere tagli produzione (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Opec+ sollecita i propri membri a rispettare il piano di tagli alla produzione petrolifera per far fronte ad una eventuale seconda ondata del coronavirus, che comporterebbe un nuovo calo della domanda, secondo quanto riferisce Bloomberg. Alla fine della sessione di apertura della riunione virtuale del cartello petrolifero, viene sottolineato nella bozza del comunicato che bisogna rimanere “vigili” perché la ripresa del mercato rallenta “a causa dei crescenti rischi di una seconda e prolungata ondata dell’emergenza Covid-19″. “C’è ancora molto lavoro da fare e vi invito a non abbassare la guardia e a continuare con gli sforzi fatti negli ultimi tre mesi”, ha detto il ministro del ... Leggi su quifinanza

Any1Coin : I produttori di petrolio dell'OPEC e gli alleati come la Russia (il gruppo OPEC+), si riuniscono mercoledì per veri… - InvestingItalia : Petrolio incerto nonostante il calo delle scorte e i tagli dell’Opec - - PaoloLuraschi : della richiesta di petrolio e dei consumi petroliferi all'evoluzione della situazione sanitaria globale. Particolar… - PaoloLuraschi : attualmente il principale motivo di tonicità dei prezzi petroliferi. Le incertezze di equilibrio domanda/offerta gl… - donatellaluisa : Il #petrolio è salito sopra i $ 42/b a New York in vista di un incontro #OPECplus questa settimana per valutare… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Opec+ Petrolio, Opec+: spettro seconda ondata, mantenere tagli produzione Il Messaggero Petrolio, Opec+: spettro seconda ondata, mantenere tagli produzione

"C'è ancora molto lavoro da fare e vi invito a non abbassare la guardia e a continuare con gli sforzi fatti negli ultimi tre mesi", ha detto il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, il principe ...

Petrolio debole, attesa per riunione Opec+

Giornata di ribassi per il petrolio all’indomani dei dati sulle scorte private statunitensi che hanno mostrato un inatteso aumento di quelle di benzina. In particolare, il Wti (riferimento Usa) scambi ...

"C'è ancora molto lavoro da fare e vi invito a non abbassare la guardia e a continuare con gli sforzi fatti negli ultimi tre mesi", ha detto il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, il principe ...Giornata di ribassi per il petrolio all’indomani dei dati sulle scorte private statunitensi che hanno mostrato un inatteso aumento di quelle di benzina. In particolare, il Wti (riferimento Usa) scambi ...