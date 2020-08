Papa Francesco: “Il vaccino anti Covid deve essere per tutti, non solo per i ricchi. Aiuti pubblici a industrie che si occupano degli ultimi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Papa Francesco: “Il vaccino deve essere per tutti” “Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi. Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale nazione, non sia universale per tutti”: lo ha detto Papa Francesco all’udienza generale che si è tenuta in streaming oggi mercoledì 19 agosto. “E che scandalo sarebbe se tutta l’assistenza economica che stiamo osservando si concentrasse a riscattare industrie che non contribuiscono all’inclusione degli esclusi, alla promozione degli ... Leggi su tpi

