Orso M49, pastori e allevatori sono i suoi nuovi nemici. Eppure c’è qualcosa che non quadra (Di mercoledì 19 agosto 2020) Pare che l’Orso M49 sia causa di un trambusto senza pari, nel mio Trentino. In pochi giorni ha messo in subbuglio pastori e allevatori di montagna, che rimangono stupiti del fatto che l’Orso si ostini a fare l’Orso. E cosa fanno alcuni di loro? Chiudono gli alpeggi e se ne scendono a valle. Ho voluto approfondire un pochino il tema, dopo la notizia, salendo sul Lagorai a vedere alcuni alpeggi e facendo domande ad un pastore-allevatore molto disponibile; ne derivano alcune considerazioni alquanto “strane”. M49 sarebbe protagonista di diverse predazioni in pochi giorni. sono perplesso su questo punto, perché un Orso è, per natura, un animale pigro e opportunista e uccide solo per bisogno. Predazioni così ravvicinate tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lo hanno scoperto gli ambientalista dell'asociazione Oipa, che avevano già girato un video con un drone dall'alto della struttura. Ma la recente visita della Terza Commissione Consiliare, a lungo rima ...

