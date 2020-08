On The Rocks: il trailer ufficiale del film di Sofia Coppola con Bill Murray (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo le prime immagini, diffuse proprio pochi giorni fa, è arrivato anche il trailer ufficiale di On The Rocks, il nuovo atteso film di Sofia Coppola in cui recitano Rashida Jones e Bill Murray. La regista ha già lavorato con quest’ultimo in Lost In Translation - apprezzato lungometraggio uscito nel 2003 - e nello speciale natalizio A Very Murray Christmas (2015) . https://www.youtube.com/watch?v=Xn3sK4WiviA&feature=youtu.be On The Rocks, secondo la cineasta, sarà una commedia sofisticata leggera, giocosa e piena di sentimenti e sincerità. La pellicola uscirà a ottobre al cinema e su Apple TV+, il servizio di streaming del colosso di Cupertino. Il ... Leggi su optimagazine

