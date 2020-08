MIGRANTI. SOLINAS: “L’ISOLA DEVE RESTARE SICURA, RIMPATRIO IMMEDIATO DEI CLANDESTINI” (Di mercoledì 19 agosto 2020) MIGRANTI. SOLINAS. l governatore: “Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini”. “La sicurezza dei cittadini e la tutela della salute pubblica rappresentano diritti fondamentali che non possono essere messi a rischio da scelte inefficaci che non producono nessun beneficio per la popolazione. Ci saremo, piuttosto, aspettati da parte del Governo l’attuazione di rigorosi controlli per evitare gli sbarchi irregolari e non vanificare i risultati ottenuti in Sardegna nella lotta al virus”. Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian SOLINAS intervenendo sulla vicenda dei MIGRANTI algerini, ospiti del centro di accoglienza di Monastir, oggetto di proteste degli amministratori locali e del sindacato di polizia per le fughe e i casi di coronavirus accertati, che, su disposizione della ... Leggi su limemagazine.eu

