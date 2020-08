Lipsia-Psg, incidenti a Marsiglia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Incredibile quanto successo a Marsiglia ieri sera, durante e dopo la vittoria del Psg contro il Lipsia, valsa la prima finale di Champions nella storia del club. Mentre a Parigi si festeggiava il traguardo, a Marsiglia invece, secondo quanto riporta l’Equipe, si è scatenata la follia di circa una cinquantina di ultras dell’OM, che nella zona del Porto Vecchio hanno inveito contro i locali che trasmettevano la partita e un gruppo di tifosi del Psg. Per evitare ulteriori disordini è dovuta intervenire la polizia. Foto: Twitter @simonlouvet L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

pisto_gol : Fabio Capello bacchetta Nagelsmann (33 anni) “Ha snaturato la squadra, gli schemi non servono servono i grandi gioc… - SkySport : ?? IL PSG È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIPSIA ?? PSG 0-3 Risultato finale ? ? #Marquinhos (13’) ? #DiMaria (42… - Eurosport_IT : PSG IN FINALE! ????????? Il Paris Saint Germain travolge il Lipsia con un secco 3-0, sarà prima finale di Champions ne… - MilanPress_it : Dopo il match vinto contro il #lipsia, @tsilva3 ha parlato del suo futuro?? Il brasiliano, dopo otto anni al… - Hart82Sci : Lipsia in semifinale,escono i pro Rangnick: si doveva prendere lui! Perde con il Psg: eh figurati,uno sfigato tedes… -