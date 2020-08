L'assalto dei turisti alle spiagge delle Tremiti: "Ma qui a Cala delle Arene non c'è rispetto delle regole anti-Covid" (Di mercoledì 19 agosto 2020) La denuncia di un giornalista, Vittorio Longhi, in vacanza da alcuni giorni. Migliaia gli arrivi quotidiani. Il sindaco Fentini: "Chiedo l'intervento della Capitaneria" Leggi su repubblica

(Adnkronos) - "La politica del governo -dice ancora Brunetta- non può essere fatta di fuochi di paglia. Abbiamo già buttato 100 miliardi. Il governo di fronte ai quasi 300 miliardi che l'Europa è pron ...

VIDEO. Sembra la fila per un parco divertimenti ma sono le Alpi di Siusi. Montagne prese d'assalto

Non solo in val di Fassa (Qui articolo), lunghe code alla partenza impianti e per prendere le navette anche sull'Alpe di Siusi. Anche in questo caso poche mascherine e distanziamento praticamente asse ...

