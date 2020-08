Giallo di Caronia, verifiche in corso su una segnalazione: “Hanno trovato qualcosa” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giallo di Caronia: verifiche sulla segnalazione di un volontario, il procuratore sul posto Sono in corso delle verifiche su una segnalazione fatta da un volontario impegnato nelle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso insieme alla mamma Viviana Parisi, poi trovata morta, 16 giorni fa. I soccorritori, a quanto si apprende, stanno cercando in un fossato, mentre la zia del piccolo ha affermato: “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire”. Sul posto si sono immediatamente recate le forze dell’ordine e, poco dopo, è giunto anche il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla vicenda, ormai tristemente nota come il Giallo di ... Leggi su tpi

Sono in corso delle verifiche su una segnalazione fatta da un volontario impegnato nelle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso insieme alla mamma Viviana Parisi, poi trovata mort ...

Il giallo di Caronia: il certificato medico di Viviana parla di paranoia e crisi mistica e le domande sono ancora tante

Ci sono davvero tante domande nella storia di Viviana Parisi, troppe cose che non tornano. La famiglia continua a essere convinta che la donna sia stata uccisa e che qualcuno abbia potuto prendere il ...

