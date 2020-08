Gaza: dopo razzo, Israele colpisce obiettivi Hamas (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSAmed, - TEL AVIV/Gaza, 19 AGO - In seguito ai lanci di ieri verso Israele di un razzo e di decine di palloni incendiari, l'aviazione israeliana è tornata a colpire la scorsa notte, per il settimo ... Leggi su corrieredellosport

(ANSAmed) - TEL AVIV/GAZA, 19 AGO - In seguito ai lanci di ieri verso Israele di un razzo e di decine di palloni incendiari, l'aviazione israeliana è tornata a colpire la scorsa notte, per il settimo ...

Roma, 19 ago. (askanews) - Aerei israeliani hanno bombardato nella notte la Striscia di Gaza, dopo il lancio di razzi dall'enclave palestinese nel sud dello stato ebraico. Lo ha annunciato l'esercito ...

