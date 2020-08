Firenze, immigrato aggredisce un 80enne e rompe le ossa del naso a un uomo accorso in aiuto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un’aggressione apparentemente immotivata quella che a Firenze ha portato all’arresto di un 20enne. Si tratta di un immigrato tunisino, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Il giovane è accusato di aver causato lesioni gravi a un 45enne romeno che, secondo quanto ricostruito, aveva tentato di difendere un anziano aggredito proprio dal ventenne. Firenze, immigrato tunisino contro un 80enne L’immigrato tunisino, in piazza Tasso, si è alzato improvvisamente da una panchina e si è scagliato con rabbia contro un 80enne. Due amici della vittima sono subito intervenuti: il primo ha spinto il tunisino per impedirgli di colpire l’anziano. Ma l’aggressore ha reagito, tanto da rendere necessario l’intervento di una ... Leggi su secoloditalia

paolasoriani53 : RT @Emanuel10649257: @matteorenzi Invece di far propaganda per l'obbligo del vaccino ospiti qualche immigrato appena sbarcato nella sua vil… - Emanuel10649257 : @matteorenzi Invece di far propaganda per l'obbligo del vaccino ospiti qualche immigrato appena sbarcato nella sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze immigrato Immigrazione, la denuncia della Lega: "Firenze rissa tra immigrati, i cittadini sono degli ostaggi" Liberoquotidiano.it Firenze: positiva al Covid-19 un’ospite del Fuligno

Scattati i protocolli di sicurezza, trasferita in un albergo sanitario. Negativi gli altri residenti e gli operatori della struttura. FDI: “Migranti affetti da Coronavirus accolti in strutture del cen ...

Toscana, Ceccardi: bisogna istituire un Cpr anche qui

Firenze, 16 ago. (askanews) - "In Toscana bisogna istituire un centro per il rimpatrio. La Regione deve assumersene la responsabilità, mettendo al tavolo i sindaci e l'Anci". Così Susanna Ceccardi, ca ...

