Elettra Lamborghini mostra su Instagram il risultato del test: “Non ce n’è Coviddi”. Pioggia di critiche (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Non ce n’è Coviddi, non ce n’è”. A dirlo per prima è stata una signora di Mondello, in un’intervista ad un programma della d’Urso. Quel video in poco tempo è diventato virale sui social, tanto da diventare una popolare citazione e una parodia, soprattutto tra i giovani. Ad usarla è anche Elettra Lamborghini, per festeggiare con i suoi fan l’esito negativo del test sul Coronavirus. La cantante in un video su Instagram ha inquadrato il risultato dell’esame, specificando: “Just to be sure”, solo per essere sicura, sulle note di “I Will Survive” di Gloria Gaynor. Anche la popolare cantante ha dunque fatto il verso alla signora di Mondello e al suo tormentone. Una citazione che però non è ... Leggi su tpi

NicolaPorro : Non si tratta di bufale. Vertice di governo sulle discoteche. Elettra Lamborghini cancella concerti. #lafebbredelcovidsera - trash_italiano : Però almeno abbiamo mandato Elettra Lamborghini a Sanremo. - fanpage : Immagini che parlano chiaro. Il distanziamento, semplicemente, non esiste - senza_impegno : RT @marieta99044909: I giovani non sanno nemmeno che Draghi ha fatto un discorso. Tanti di loro non sanno chi è Draghi. Loro ascoltano Er f… - SirCoHohenzolle : RT @marieta99044909: I giovani non sanno nemmeno che Draghi ha fatto un discorso. Tanti di loro non sanno chi è Draghi. Loro ascoltano Er f… -

Ad usarla è anche Elettra Lamborghini, per festeggiare con i suoi fan l’esito negativo del test sul Coronavirus. La cantante in un video su Instagram ha inquadrato il risultato dell’esame, ...

