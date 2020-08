Daydreamer Anticipazioni 20 agosto 2020: Le ultime parole di Sanem a Can... (Di mercoledì 19 agosto 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 20 agosto 2020. In questo Episodio Sanem scrive una lettera a Can per spiegargli le ragioni che l'hanno portata a dirgli bugie. Leggi su comingsoon

zazoomblog : DayDreamer Il paradiso delle signore Un posto al sole: anticipazioni 19 agosto 2020 - #DayDreamer #paradiso #delle… - redazionetvsoap : ...Quindi faranno pace??? Ecco le #anticipazioni di #DayDreamer!!! - PrincipessaDemo : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #Anticipazioni Torna la EX!!! Cosa combinerà? - Notiziedi_it : Daydreamer, le anticipazioni per le puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020 - zazoomblog : Daydreamer-soap: le anticipazioni di mercoledì 19 Agosto - #Daydreamer-soap: #anticipazioni -