Controlli a librino, multe per un autolavaggio ed un supermercato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella giornata di ieri gli agenti di polizia del commissariato di librino hanno effettuato Controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa in viale Grimaldi, viale San Teodoro e via Zia Lisa con ... Leggi su cataniatoday

GDS_it : #Catania, rafforzati i controlli antidroga dopo la sparatoria di Librino: 4 fermi e un arresto… -