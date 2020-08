Contagiati in Sardegna, vanno a una festa all'Argentario e scoprono di essere positivi: controlli a tappeto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Leggi la notizia completa qui: https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/coronavirus-Argentario-1.5424768 Leggi su castedduonline

fanpage : Mai così tanti contagiati nel Lazio da maggio - repubblica : Coronavirus, romani contagiati in Sardegna: 'Alla festa almeno 500 persone. Gente da tutti i quartieri 'bene' della… - LaStampa : Paura a Roma per i giovani contagiati in Sardegna: ora trema tutta la movida di Ponte Milvio - vivere_sardegna : Contagiati in Sardegna, vanno a una festa all’Argentario e scoprono di essere positivi: controlli a tappeto - fioravanti76 : RT @fanpage: Mai così tanti contagiati nel Lazio da maggio -