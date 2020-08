Cesano, Salvo del Grande Fratello cerca un pizzaiolo. Su Facebook è polemica (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Cerco sostituto pizzaiolo per un mese. Dal 1 al 30 settembre, 26 giorni lavorativi dalle 17 alle 22 per 1.400 euro“. E’ quanto sta cercando Salvo Veneziano, l’ex concorrente del Grande Fratello, nonché pizzaiolo a Cesano Maderno. Ma la sua offerta di lavoro su Facebook è diventata polemica. “Un modo per farsi pubblicità. Poi sicuramente … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cesano, Salvo del Grande Fratello cerca un pizzaiolo. Su Facebook è polemica proviene da ... Leggi su ilnotiziario

Cesano Maderno e Pavia, 18 agosto 2020 - Ci sono anche due punti vendita Lombardi (Pavia e Cesano Maderno, in Brianza) tra i cinque per i quali è stata presentata ieri, al ministero dello Sviluppo ...

Mercatone uno, si va allo spezzatino

I nuovi commissari Antonio Cattaneo, Giuseppe Farchione e Luca Gratteri – continuano nel tentativo di vendere i negozi rimasti salvando i posti di lavoro ... 84 lavoratori e i negozi di Rubiera, Pavia ...

