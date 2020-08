Caronia, trovati resti umani. È il piccolo Gioele al 99% (Di mercoledì 19 agosto 2020) Poche ora fa sono stati ritrovati alcuni resti ossei e tracce di indumenti strappati a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo. Potrebbe essere Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi trovata morta cinque giorni dopo. Sarà necessario l’esame del Dna per accertare che si tratti del piccolo Gioele. I resti sono stati segnalati da un volontario, un carabiniere in congedo, partito questa mattina per le ricerche insieme ad altre cento persone dopo un appello del padre di Gioele. Mario Bonito L'articolo Caronia, trovati resti umani. È il piccolo Gioele al 99% proviene da ... Leggi su italiasera

