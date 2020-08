Caronia, le ricerche del piccolo Gioele: "Hanno trovato alcuni resti" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Marianna Di Piazza Roberto Chifari  Quell'ultimo miglio con Gioele "Ecco perché Viviana voleva andare alla Piramide" "Gioele era in auto con la mamma"videoCaronia, trovati alcuni resti umaniLa segnalazione di un volontario ha fatto scattare l'allarme. Trovati alcuni resti umani al traliccio. La zia del piccolo: "Siamo qui in attesa di capire" È "quasi certamente" del piccolo Gioele Mondello il corpo ritrovato nelle sterpaglie a Caronia, nel Messinese. Sono momenti di ansia per i familiari del piccolo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto. Secondo gli investigatori i pochi resti ... Leggi su ilgiornale

poliziadistato : Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele nei boschi di Caronia (ME). In azione anche 5 unità cinofile… - TgrSicilia : #Caronia: una segnalazione fa scattare l'allarme nella zona delle ricerche del piccolo #Gioele. Sul posto anche il… - QdSit : Caronia, trovati alcuni resti di ossa e di indumenti. Potrebbe trattarsi proprio del piccolo Gioele… - Italpress : Ricerche del piccolo Gioele, trovati resti umani nei boschi di Caronia - Spiralwavemood : RT @vitaindiretta: Possibile svolta sulle ricerche di #Gioele: trovate tracce di ossa e una maglietta. “I resti sono riconducibili a lui al… -

Ultime Notizie dalla rete : Caronia ricerche Caronia, le ricerche di Gioele. Raduno di volontari al campo base Rai News Ricerche del piccolo Gioele, trovati resti umani nei boschi di Caronia

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo la segnalazione di alcuni volontari che partecipano alle ricerche di Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la dj trovata morta nei boschi, i soccorritori hanno concentrato le ...

Ricerche Gioele, volontari trovano un cappellino nelle campagne di Caronia. Il padre e la zia non lo riconoscono: 'No, non è il suo'

Cronaca - La Playlist Cronaca Nera. Tra le campagne della zona su una jeep si muovono Daniele Mondello , la sorella Mariella, il padre Letterio e tre amici. Anche Mariella Mondello ha escluso che il c ...

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo la segnalazione di alcuni volontari che partecipano alle ricerche di Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la dj trovata morta nei boschi, i soccorritori hanno concentrato le ...Cronaca - La Playlist Cronaca Nera. Tra le campagne della zona su una jeep si muovono Daniele Mondello , la sorella Mariella, il padre Letterio e tre amici. Anche Mariella Mondello ha escluso che il c ...