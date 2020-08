"Buonanotte figlio mio". Sparita nel nulla (Di mercoledì 19 agosto 2020) Crema, il mistero della 39enne scomparsa da Ferragosto: l'ultimo messaggio dopo la mezzanotte. L'unica certezza: la sua auto bruciata. . Leggi su quotidiano

Per questo era apparsa serena al parroco. Stridente e inquietante anche il prolungato silenzio col figlio che si ferma al messaggio della buonanotte. Un lasso di tempo lunghissimo, troppo per lei che ...La dj era conosciuta in tutta Europa. Poi la nascita di Gioele dopo 10 anni di matrimonio. La libertà limitata, la stanchezza. A luglio era tornata su Facebook per ritrovare i suoi fans. Un live alla ...