Bake Off Italia 2020 | i concorrenti

Sono 16 i concorrenti di Bake Off Italia 2020, l'ottava edizione del baking talent di Real Time al via il prossimo 4 settembre in prima serata sul canale 31 del DTT. Otto uomini e otto donne provenienti da tutta Italia, di età diverse, come vuole la tradizione, per animare la nuova edizione di Bake Off, che vede sempre al comando Benedetta Parodi ma che testa per la prima volta la formula a quattro giudici, con l'innesto della new entry Csaba dalla Zorza nell'ormai rodato trio composto da Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara.

