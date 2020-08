Usa 2020, convention dem – Michelle e gli altri in prima linea contro Trump più che per Biden (Di martedì 18 agosto 2020) Di Joe Biden, tutti dicono che è “una persona per bene”: il che, come stimolo per votarlo presidente degli Stati Uniti, è un po’ poco. Ma di Donald Trump, ciascuno ha un’ottima ragione per cacciarlo dalla Casa Bianca: Michelle Obama, “è il presidente sbagliato per il nostro Paese”; Bernie Sanders, “è come Nerone, una minaccia per la democrazia”; John Kasich, un repubblicano che gli preferisce Biden, “Ha tradito i valori dei conservatori”; Andrew Cuomo, “E’ il frutto delle nostre divisioni”; Gretchen Whitmer, “Non combatte il virus, combatte gli americani”. Senza le migliaia di delegati e il turbinio di palloncini e coriandoli bianchi, rossi e blu, ma senza rinunciare a un profluvio di retorica nel segno ... Leggi su ilfattoquotidiano

