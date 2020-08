Romiti e la Fiat - Un matrimonio lungo 25 anni (Di martedì 18 agosto 2020) Un quarto di secolo: tanto è durato il matrimonio tra Cesare Romiti e la Fiat. Uomo di fiducia di Gianni Agnelli, manager duro e deciso, massima espressione dei "poteri forti", un carattere spigoloso e determinato che lo porta a frequenti contrasti con i dirigenti (Vittorio Ghidella in primis) e soprattutto con Umberto Agnelli, Romiti entra al Lingotto nel 1974, in piena crisi petrolifera, come direttore centrale finanza, amministrazione e controllo. Il suo sponsor è Enrico Cuccia, che lo ha apprezzato in Snia alla fine degli anni Sessanta, lo ha seguito nelle successive esperienze in Alitalia e Italstat e vede in lui il personaggio in grado di gestire al meglio i rapporti tra la casa automobilistica e Mediobanca. Ecco le tappe principali dellesperienza di ... Leggi su quattroruote

Agenzia_Ansa : E' morto Cesare Romiti, presidente e ad della Fiat di Agnelli #ANSA - Agenzia_Ansa : E' morto nella notte Cesare Romiti, a lungo amministratore delegato della Fiat e tra i principali manager e imprend… - ilfoglio_it : E' morto a 97 anni Cesare Romiti, manager della Fiat che ha accompagnato l’autunno della prima repubblica e il decl… - Zbarskij : Quanto al Romiti manager: quando lascia,!proprio su Repubblica il direttore Ezio Mauro riporta alcune parole di Mar… - Zbarskij : Il nome di Romiti è legato indissolubilmente alla marcia dei 40mila colletti bianchi e alla sconfitta dello scioper… -