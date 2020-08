Quarantena per 475 in un residence a La Maddalena (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Turisti in Quarantena in un residence a nell'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago de La Maddalena. Sono 475, tra ospiti e personale del villaggio turistico, ad essere stati sottoposti al tampone dopo il ricovero all'ospedale di Sassari di un lavoratore stagionale con i sintomi del coronavirus. Nessuno può lasciare il residence in attesa dei risultati dei test. La notizia, oggi in apertura su La Nuova Sardegna, è stata confermata all'AGI. "Abbiamo effettuato i test - ha spiegato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - e siamo in attesa che vengano processati". Leggi su agi

