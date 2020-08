Le norme anti-Covid non impediranno agli alunni di tornare a casa se presentano sintomi (Di martedì 18 agosto 2020) Martedì 18 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità di alcune informazioni contenute in un post pubblicato il 17 agosto su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica riporta un’immagine, recante il logo della Repubblica Italiana, che mostra la parte testuale di un documento. Il titolo del paragrafo, al punto «7», è: «Isolamento e procedure per alunni con sintomatologia Covid». Secondo il testo riprodotto nell’immagine, leggiamo che in caso di alunni con «sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi» scatterebbe una «rigida procedura» che prevede un «isolamento in stanza Covid» e l’allerta delle ... Leggi su facta.news

crocerossa : Il contributo di ognuno di noi può aiutare a fermare il contagio. Per questo è importante rispettare le norme anti… - virginiaraggi : Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale: riscontrate… - SkyTG24 : Jesolo, chiude la discoteca King Club: non rispetta le norme anti-covid - 80ila : RT @DolomitesUNESCO: Ultimi posti disponibili per il geotrekking al #Rifugio Cava Buscada nel @parcoDF! Appuntamento il #20settembre! Nel r… - ClaudioCattivo : @zorogat @udogumpel @ricpuglisi Sai cosa fanno i bar in Italia ? Vengono chiusi dai NAS per mancato rispetto delle… -

Ultime Notizie dalla rete : norme anti Palermo, violano norme anti-Covid: chiusi 3 locali La Repubblica Ordina la pizza e riceve un messaggio: "Grazie, così salva posti di lavoro"

"Desidero ringraziarla per averci scelto. In questo modo ci sta dando la grande opportunità di poter garantire un posto di lavoro a tutti i ragazzi che ogni sera si impegnano per creare e trasportare ...

Dai lungomari ai parchi, ecco dove è obbligatoria la mascherina all’aperto e cosa si rischia

Per i trasgressori è comunque prevista una sanzione applicabile in tutti i casi in cui vengono infrante le norme anti Covid: la multa ammonta a 400 euro. Inoltre l'obbligo, dalle 18 alle 6 di ...

"Desidero ringraziarla per averci scelto. In questo modo ci sta dando la grande opportunità di poter garantire un posto di lavoro a tutti i ragazzi che ogni sera si impegnano per creare e trasportare ...Per i trasgressori è comunque prevista una sanzione applicabile in tutti i casi in cui vengono infrante le norme anti Covid: la multa ammonta a 400 euro. Inoltre l'obbligo, dalle 18 alle 6 di ...