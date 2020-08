"Intervista il big di Mediaset". Diaco, colpo grosso in Rai. Indiscreto-bomba dietro le quinte di Io e te, qui trema viale Mazzini (Di martedì 18 agosto 2020) Colpaccio di Pierluigi Diaco. A Io e te arriva Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation island. Una spifferata bomba che vi anticipiamo. Bisciglia venerdì 21 sarà ospite del faccia a faccia di Io e Te che, che inizierà alle 14.30 per lasciare spazio dopo il Tg1 delle 13.30 e dopo la nostra anteprima di un minuto, alle tribune elettorali per il referendum sul taglio dei parlamentari. Questa versione di un'ora e 10 andrà in onda per ben 7 puntate, compresa l'ultima il 4 settembre in cui Diaco saluterà il pubblico. Ma sarà un addio? Mistero. Su Rai1 il suo programma ha fatto il botto superando il 12% di share. Leggi su liberoquotidiano

sakulsuvarn : RT @socialmediatico: Big Tech, Big Data, Digital Transformation e Geopolitica: interessante intervista a @demartin, prof. @PoliTOnews & @ne… - about_big_data : RT @socialmediatico: Big Tech, Big Data, Digital Transformation e Geopolitica: interessante intervista a @demartin, prof. @PoliTOnews & @ne… - bsak : RT @socialmediatico: Big Tech, Big Data, Digital Transformation e Geopolitica: interessante intervista a @demartin, prof. @PoliTOnews & @ne… - OggiScienza : RT @socialmediatico: Big Tech, Big Data, Digital Transformation e Geopolitica: interessante intervista a @demartin, prof. @PoliTOnews & @ne… - socialmediatico : Big Tech, Big Data, Digital Transformation e Geopolitica: interessante intervista a @demartin, prof. @PoliTOnews &… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista big INTERVISTA TC - Coppola (AIC): "Liste a 22 contro competitività delle big" Tutto Lega Pro NBA, Jimmy Butler barista: 20 dollari a caffè. E annuncia: "Rivalità con Warren? È morta"

In un’intervista con ESPN Jimmy Butler ha rivelato di aver cominciato a vendere ai suoi compagni tazze di caffè della sua caffettiera a stantuffo personale. Il prezzo? Venti dollari a prescindere dall ...

The Big Bang Theory, Jim Parsons ha spiegato il suo addio allo show

I fan di “The Big Bang Theory” sanno bene come sia stato Jim Parsons a porre la parola fine alla celebre sitcom. Inizialmente l’attore aveva spiegato di non avere più quell’entusiasmo iniziale nell’in ...

In un’intervista con ESPN Jimmy Butler ha rivelato di aver cominciato a vendere ai suoi compagni tazze di caffè della sua caffettiera a stantuffo personale. Il prezzo? Venti dollari a prescindere dall ...I fan di “The Big Bang Theory” sanno bene come sia stato Jim Parsons a porre la parola fine alla celebre sitcom. Inizialmente l’attore aveva spiegato di non avere più quell’entusiasmo iniziale nell’in ...