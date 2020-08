Incidente sull’autostrada Napoli-Roma, schianto con lo scooter: morti Domenico e suo nonno (Di martedì 18 agosto 2020) Stavano rientrando a casa, ad Angri, dove li aspettavano i familiari e i cuginetti del piccolo Domenico per trascorrere qualche giorno di vacanza. Suo nonno, Domenico Alfano, 68 anni, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, che è andato schiantarsi contro il guardrail. Per nonno e nipote non c’è stato nulla da fare. Sono morti … L'articolo Incidente sull’autostrada Napoli-Roma, schianto con lo scooter: morti Domenico e suo nonno Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

canaledieci : Drammatico incidente mortale oggi sull’autostrada A1, all’altezza di Cassino: una moto con a bordo nonno e nipote s… - Notiziedi_it : Incidente mortale sull’autostrada verso Napoli, due cadaveri sull’asfalto - paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Incidente sull'autostrada Napoli-Roma, ?morti padre e figlio di 10 anni in moto - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Incidente sull'autostrada Napoli-Roma, ?morti padre e figlio di 10 anni in moto - Notiziedi_it : Incidente sull'autostrada Napoli-Roma, ?morti padre e figlio di 10 anni in moto -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sull’autostrada Fotovoltaico a peso d’oro. Maxi truffa allo Stato. L'operazione e i retroscena ciociariaoggi.it