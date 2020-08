F1 – A Monza con un pubblico… speciale: nel weekend di gara italiano in tribuna gli avatar dei fan (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il coronavirus ha cosstretto il mondo dello sport a prendere seri provvedimenti: i campionati di alcuni sport si sono conclusi in anticipo, impedendo così agli atleti di continuare la loro stagione, altri, invece, sono solo stati rimandati. E’ questo il caso di MotoGp e Formula 1, che si sono dovuti adattare, rinunciando al pubblico in tribuna. Il Gran Premio di Monza di F1, in programma nel fine settimana del 6 settembre, però, avrà degli spettatori speciali in tribuna: sugli spalti dell’Autodromo Nazionale, infatti, ci saranno gli avatar dei fan. Grazie all’iniziativa Face for Fan, i tifosi potranno creare un proprio avatar, con un’offerta che parte da 40 euro e sulle tribune avranno una sagoma personale, a grandezza naturale, col proprio volto. Un ... Leggi su sportfair

