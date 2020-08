Epic vs Apple: Fortnite è solo l'inizio, tutti i giochi in Unreal Engine sono a rischio su Mac e iOS (Di martedì 18 agosto 2020) La lotta tra Epic Games e Apple continua dopo la rimozione di Fortnite e la successiva causa legale intentata dalla compagnia capitanata da Tim Sweeney nei confronti della mela morsicata di Cupertino. Gli ultimi eventi sembrano ancora più gravi perché potrebbero mettere a rischio addirittura il futuro dei titoli che utilizzano l'Unreal Engine sui dispositivi Mac e iOS. Il tweet condiviso da Epic Games è in questo senso decisamente funesto, che evidenzia una mossa ancora più dura e radicale da parte di Apple."Apple ha rimosso Fortnite dall'App Store e ha informato Epic che da venerdì 28 agosto verranno eliminati tutti gli account degli ... Leggi su eurogamer

