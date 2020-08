E' morto Cesare Romiti, presidente e ad della Fiat di Agnelli (Di martedì 18 agosto 2020) E' morto nella notte Cesare Romiti, a lungo amministratore delegato della Fiat e tra i principali manager e imprenditori italiani. Aveva compiuto lo scorso mese di giugno 97 anni. - E' morto nella ... Leggi su tg.la7

repubblica : E' morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell'economia italiana - repubblica : ?? È morto Cesare Romiti, un manager che ha segnato l'economia italiana - ilfoglio_it : E' morto a 97 anni Cesare Romiti, manager della Fiat che ha accompagnato l’autunno della prima repubblica e il decl… - Francesco_Tokyo : Un insolito ritratto di Cesare #Romiti, morto oggi a 97 anni. #Fiat #Cuccia #Agnelli - Cinquantenni : #18agosto morto #CesareRomiti R.I.P. storico dirigente della #Fiat -

Lutto in casa Fiat: è morto a 97 anni, nella sua casa di Milano, Cesare Romiti, ex presidente (dal 1996 al 1998) e amministratore delegato (dal 1976 al 1996) del gruppo automobilistico torinese. Nato ...AGI - Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente di Fiat, è morto a 97 anni nella sua casa di Milano. Lo hanno confermato all'AGI fonti vicine all'ex manager. Nel gruppo torinese ha ...