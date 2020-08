Dybala e il rinnovo: dopo le parole, servono i fatti. I retroscena (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le parole di Jorge Antun, agente di Dybala, sono state chiarissime. Adesso servono i fatti. Antun ha detto che il suo assistito è felice di restare alla Juve, mai avuto dubbi. E abbiamo anche aggiunto che sarebbe una scelta particolare rimetterlo in discussione dopo che la scorsa estate era stato praticamente ceduto al Manchester United. E l’affare saltò semplicemente perché Paulo disse no, l’aereo era pronto. A noi non risulta assolutamente che Dybala abbia chiesto 20 milioni a stagione, ma 12-13 più bonus assolutamente si. E’ un modo per affogare la delusione di essere stato sul mercato un anno fa e di ripartire con un trattamento degno di un vero big. La Juve deve pensare al rinnovo, velocemente. Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla

