Doppio aggiornamento Huawei P20 e Mate 10: arriva la patch di luglio (Di martedì 18 agosto 2020) Gli anni passeranno pure, ma i vari Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 e Mate 10 Pro non vogliono proprio saperne di darsi una calmata quando c'è da ricevere un qualsiasi aggiornamento. La prima serie appena citata, vale a dire quella dei Huawei P20 e P20 Pro, stanno iniziando a ricevere la patch di sicurezza di luglio 2020 in alcuni mercati selezionati, che risolve diversi exploit, di cui 5 CVE critici e 9 di alto livello. Non sono stati rinvenuti CVE di livello medio e basso. Per adesso l'aggiornamento, che porta il firmware alla versione 10.0.0.175/176 per i Huawei P20 e P20 Pro, è in corso di rilascio nel mercato cinese, ma non dovrebbe passare troppo tempo prima che si espanda anche in altri territori. Lo stesso ... Leggi su optimagazine

CampanePinzolo : Aggiornamento situazione Coronavirus in Trentino - 16 agosto 2020. Anche oggi doppio zero - SalvaterraMarco : Aggiornamento situazione Coronavirus in Trentino - 16 agosto 2020. Anche oggi doppio zero - svnshinlix : stasera doppio aggiornamento dell’au perché comincio ad essere stufo di vederla là come pinned e quindi niente stas… - rep_milano : La ministra Lamorgese: 'Milano è una città sicura, non il Far West'. Doppio vertice di Ferragosto in prefettura [di… - sciudar : RT @rep_milano: La ministra Lamorgese: 'Milano è una città sicura, non il Far West'. Doppio vertice di Ferragosto in prefettura [di MASSIMO… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio aggiornamento Doppio aggiornamento Huawei P20 e Mate 10: arriva la patch di luglio OptiMagazine Doppio aggiornamento Huawei P20 e Mate 10: arriva la patch di luglio

Gli anni passeranno pure, ma i vari Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 e Mate 10 Pro non vogliono proprio saperne di darsi una calmata quando c’è da ricevere un qualsiasi aggiornamento. La prima serie ...

Coronavirus aggiornamento 18 agosto: 31 nuovi casi, nessun decesso, stabili le guarigioni

con doppio tampone negativo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.139 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa ...

Gli anni passeranno pure, ma i vari Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 e Mate 10 Pro non vogliono proprio saperne di darsi una calmata quando c’è da ricevere un qualsiasi aggiornamento. La prima serie ...con doppio tampone negativo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.139 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa ...