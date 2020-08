Coronavirus, l’età media dei contagiati continua a calare: nell’ultimo mese 35 anni (Di martedì 18 agosto 2020) Le persone che vengono contagiate dal Coronavirus sono sempre più giovani. A comunicarlo è l’Istituto Superiore di Sanità che, mano a mano, raccoglie e pubblica dati sull’età media dei pazienti e di coloro che si ammalano. Se all’inizio della pandemia il dato cumulativo era pari a 60 anni ora vediamo come – nel giro di qualche mese – l’età dei malati si sia praticamente dimezzata. Quest diminuzione dell’età media dei malati va a incidere anche, come spiegano i dati dell’Iss, sulla percentuale di persone asintomatiche o che manifestano sintomi lievi. LEGGI ANCHE >>> Due calciatori della Roma primavera positivi al Coronavirus Il 56,4 % ha tra i 19 e i 50 anni Dando ... Leggi su giornalettismo

GazzettaDelSud : #Coronavirus, in Italia cala ancora l'età media dei positivi: la media è 35 anni - Lialacor : RT @ilriformista: La @WHO lancia l'allarme sul calo dell'età media dei nuovi contagi nella nuova fase della pandemia di #Coronavirus http… - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 31 nuovi casi. L'età media è 42 anni - danieledv79 : RT @ilriformista: La @WHO lancia l'allarme sul calo dell'età media dei nuovi contagi nella nuova fase della pandemia di #Coronavirus http… - m_ioia : RT @ManuelaPerrone: Qui un accurato punto della situazione #coronavirus: oggi abbiamo lo stesso numero di ricoveri del 2 marzo e un'età med… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’età Vaccino Coronavirus, Putin: la Russia il primo stato ad averlo registrato Corriere della Sera