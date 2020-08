Coronavirus, 4 positivi a Castellammare e 116 in quarantena. A Ercolano positiva 20enne (Di martedì 18 agosto 2020) Ci sono altri quattro positivi a Castellammare. Lo comunica il sindaco del comune in provincia di Napoli, Gaetano Cimmino. Si tratta di un 30enne di rientro dalla Spagna, a cui si aggiungono due coniugi di 72 e 69 anni e il figlio di 35 anni, correlati al focolaio di un Comune limitrofo. 4 positivi a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 14.867 • Deceduti: 35.400 (+4, +0,01%) • Dimessi/… - Corriere : Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, 6 ragazzi positivi connessi a cluster Porto Rotondo - voltes48 : RT @EsteriLega: Buchi nei dati: non si sa se i positivi sono turisti o migranti arrivati sui barconi. Ma in Sicilia e Sardegna i profughi s… - Claudoc3 : RT @Adri19510: CERVELLO DA PDIOTA ???? Coronavirus, i tecnici di Conte: 'Migranti positivi al virus? Solo il 3% del totale'. Ma risultano n… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi

L'allarme non è più soltanto per le discoteche e per rientri dei giovani dall'estero. Torna anche la preoccupazione per i focolai nelle strutture per anziani. Ne è scoppiato uno in una casa di cura de ...Importante è assicurare importanti volumi di soluzione, almeno 100 ml per cavità nasale a pressione positiva. Il metodo più utilizzato ... of Nasal Saline Irrigations in a Pandemic—Washing COVID-19 ...