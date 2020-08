Cesare Romiti , un manager politico (Di martedì 18 agosto 2020) Vedevo Romiti una volta al mese per portargli i conti, quando capitava per una proposta o per un problema, a volte, per guadagnare tempo anche in macchina alla fine della giornata. In Fiat era in corso la razionalizzazione in sette settori autonomi della conglomerata che l’azienda era diventata, un Leggi su ilfoglio

Agenzia_Ansa : E' morto Cesare Romiti, presidente e ad della Fiat di Agnelli #ANSA - repubblica : E' morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell'economia italiana - StefanoFeltri : Il ritratto di Cesare Romiti che potete leggere soltanto su @domanigiornale , a firma del grande @giorgiomeletti ch… - Notiziedi_it : Morto Cesare Romiti, la camera ardente mercoledì 19 agosto a Milano - pavisa1401 : RT @LiveSpinoza: Cesare Romiti rimase in Fiat per 25 anni. Poi riuscì a sbloccare lo sportello. [@leomorabito] -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Romiti È morto Cesare Romiti AGI - Agenzia Italia Visualizza la copertura completa su Google News Cesare Romiti , un manager politico

Vedevo Romiti una volta al mese per portargli i conti, quando capitava per una proposta o per un problema, a volte, per guadagnare tempo anche in macchina alla fine della giornata. In Fiat era in ...

La parabola del "cinghialone" Romiti

Milano. La crisi, amava ricordare Cesare Romiti, esplose quando il ministro del Lavoro Carlo Donat-Cattin letteralmente sequestrò nel suo ufficio al ministero l’Avvocato Agnelli: “Lei di qui, caro ...

Vedevo Romiti una volta al mese per portargli i conti, quando capitava per una proposta o per un problema, a volte, per guadagnare tempo anche in macchina alla fine della giornata. In Fiat era in ...Milano. La crisi, amava ricordare Cesare Romiti, esplose quando il ministro del Lavoro Carlo Donat-Cattin letteralmente sequestrò nel suo ufficio al ministero l’Avvocato Agnelli: “Lei di qui, caro ...