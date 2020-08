Anche Lucio Presta sul tampone di Riccardo Carnevale: “Facciamo come cavolo ci pare?” (Di martedì 18 agosto 2020) Riccardo Carnevale, il figlio di Paola Perego, è ancora in attesa di fare il tampone e sull’argomento interviene Anche Lucio Presta. Uno sfogo amaro di chi non solo è preoccupato per il ragazzo che potrebbe essere positivo al coronavirus ma Anche di come il tutto venga gestito. Si parla di ragazzi che non seguono le regole ma in questo caso Riccardo Carnevale appena ha saputo che il suo collega era risultato positivo ha seguito il protocollo. Il figlio di Paola Perego è uno dei due dj delle serate in Sardegna e Argentario. L’altro dj e alcuni partecipanti sono risultati positivi, Riccardo ha subito telefonato al medico base e si è messo in autoisolamento con la ... Leggi su ultimenotizieflash

