(ANSA) - OLBIA, 18 AGO - Nelle prime ore della mattina di oggi la Capitaneria di Porto di Olbia è intervenuta per prestare soccorso ad una passeggera di 48 anni che, colta da un malore, aveva perso ...

Accusa malore su traghetto, soccorsa in mare da Capitaneria

(ANSA) - OLBIA, 18 AGO - Nelle prime ore della mattina di oggi la Capitaneria di Porto di Olbia è intervenuta per prestare soccorso ad una passeggera di 48 anni che, colta da un malore, aveva perso ...

Positiva al Covid, fugge dall’ospedale Rintracciata in stazione dopo 15 giorni

La donna, 25 anni, nigeriana, è stata bloccata e denunciata per epidemia colposa: ora si cercano tutti i suoi contatti padova Ha girato per 15 giorni in città nonostante fosse malata di Covid e lo ha ...

