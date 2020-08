Verbali covid, Conte dice la verità? I conti non tornano nel racconto sulla mancata zona rossa (Di lunedì 17 agosto 2020) Il 9 marzo l’Italia intera si ritrova in lockdown, ma sembrerebbe che prima di quel giorno sia stato perso tempo prezioso. Troppe le incongruenze e contraddizioni della ricostruzione dei fatti che emergono. In tanti si stanno chiedendo se il premier stia raccontando la verità sulla mancata zona rossa, riferisce huffingtonpost.it L’8 agosto, dopo la pubblicazione ‘forzata’ del verbale del Cts, Conte dichiara: “Del verbale del 3 marzo sono venuto a conoscenza il giorno 5”. Mentre il ministro Speranza afferma: “Ho saputo del verbale il giorno successivo. E il 5 l’ho trasmesso a Conte”. SI tratterebbe della più grande e agghiacciante dimostrazione di quanto sia lenta e dannosa la nostra burocrazia. “Tutte ... Leggi su ilparagone

