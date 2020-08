Us Open 2020, Novak Djokovic si allena all’Arthur Ashe Stadium (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Novak Djokovic si sta allenando presso la splendida cornice dell’Arthur Ashe Stadium a New York. Il numero uno al mondo in questi mesi ha fatto discutere per qualche comportamento giudicato irresponsabile, come per esempio organizzare l’Adria Tour. Il serbo ci sarà agli Us Open e in queste ore si sta preparando per avvivarci il più in forma possibile e sfruttare in qualche modo le pesanti assenze di Nadal e Federer. Di seguito il VIDEO. Leggi su sportface

Open_gol : «Ho il virus»: tossisce in faccia a una donna che gli aveva chiesto di mettere la mascherina sul treno. Il video? - Open_gol : Ricoverata in terapia intensiva. Intubata, dopo aver manifestato i primi sintomi respiratori. Positiva alla Covid-1… - Open_gol : Locatelli: «Più contagi dai vacanzieri che dai migranti. Oggi chiudono le discoteche, domani chissà». Crisanti: «Si… - sportface2016 : Novak #Djokovic si allena #NewYork in vista degli #UsOpen2020 - silviorossi6 : RT @Open_gol: A Madrid in piazza contro le mascherine: la folle sfida al virus tra abbracci e slogan deliranti. Il video? -

Ultime Notizie dalla rete : Open 2020 Sport Club sarà "media supplier" del WPT Sardegna Open 2020 Formiche.net Anche Halep rinuncia agli US Open

Simona Halep, numero due della classifica Wta, rinuncia agli Us Open di tennis in partenza il prossimo 31 agosto a porte chiuse a New York. "Ho sempre detto che avrei messo la mia salute al centro del ...

Uncem: la banda ultralarga in Piemonte è in ritardo di due anni

Pessime notizie per il Piano banda ultralarga in Piemonte. Il progetto è in forte ritardo e la nostra regione si ritrova in fondo alla classifica. Secondo quanto comunicato alla Regione, Anci e Uncem, ...

Simona Halep, numero due della classifica Wta, rinuncia agli Us Open di tennis in partenza il prossimo 31 agosto a porte chiuse a New York. "Ho sempre detto che avrei messo la mia salute al centro del ...Pessime notizie per il Piano banda ultralarga in Piemonte. Il progetto è in forte ritardo e la nostra regione si ritrova in fondo alla classifica. Secondo quanto comunicato alla Regione, Anci e Uncem, ...