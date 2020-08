Tuchel: “Mbappé può partire titolare, il Lipsia è come l’Atalanta” (Di lunedì 17 agosto 2020) Thomas Tuchel, tecnico dei parigini, alla vigilia della storica semifinale tra Psg e Lipsia in Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole dell’allenatore tedesco: “Il Lipsia è un po’ come l’Atalanta, una squadra molto aggressiva che attacca alto. Si tratterà di una partita difficile sul piano fisico, ma siamo preparati. Adesso ci stiamo godendo il momento, in campo siamo forti e abbiamo meritato di passare il turno. Mbappé? Può anche partire titolare, ma vedremo se schierarlo titolare o meno, ha giocato contro l’Atalanta e non ha accusato nessun problema. Nagelsmann? Non mi sarei mai immaginato di affrontarlo in semifinale di Champions, è incredibile giocare contro ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #LipsiaPSG, #Tuchel: 'Semifinale di #UCL contro #Nagelsmann? Incredibile. #Mbappé può giocare dall'inizio' - Mediagol : Lipsia-#PSG, Tuchel: “Sarà una gara ostica, tedeschi come l’Atalanta. Mbappè e Neymar…” - zazoomblog : Psg Tuchel: Neymar e Mbappé insieme sono eccezionali - #Tuchel: #Neymar #Mbappé - Mediagol : Lipsia-PSG, Tuchel: 'Sarà una gara ostica, tedeschi come l'Atalanta. Mbappè e Neymar...' - sportnotizie24 : #Psg, #Tuchel svela: '#Mbappé? Vi dico se giocherà contro il Lipsia' -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel “Mbappé