Sportitalia - Oltre a Gabriel può arrivare Sokratis dall'Arsenal: è una richiesta di Gattuso, i dettagli (Di lunedì 17 agosto 2020) Interessante intreccio di mercato tra Arsenal, Napoli e Lille. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i Gunners avrebbero chiesto al Napoli il via libera per Gabriel del Lille offrendo Papastathopoulos. Leggi su tuttonapoli

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Juve: contatti per #Dzeko ?? In attacco, oltre #Morata, #Paratici ha avviato i contatti con Fi… - sscalcionapoli1 : Sportitalia - City, pronto rilancio oltre i 63mln per Koulibaly: ecco la cifra per chiudere #calciomercato #featured - MFajriyansyah : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Juve: contatti per #Dzeko ?? In attacco, oltre #Morata, #Paratici ha avviato i contatti con Fienga d… - RaffaeleDanese4 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Juve: contatti per #Dzeko ?? In attacco, oltre #Morata, #Paratici ha avviato i contatti con Fienga d… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Juve: contatti per #Dzeko ?? In attacco, oltre #Morata, #Paratici ha avviato i contatti con Fienga d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Oltre Sportitalia - Oltre a Gabriel può arrivare Sokratis dall'Arsenal: è una richiesta di Gattuso, i... Tutto Napoli Sportitalia - Oltre a Gabriel può arrivare Sokratis dall'Arsenal: è una richiesta di Gattuso, i dettagli

Interessante intreccio di mercato tra Arsenal, Napoli e Lille. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i Gunners avrebbero chiesto al Napoli il via libera per Gabriel del Lille offrendo Papastatho ...

Sportitalia – Allan ha scelto l’Everton: distanza economica con il Napoli

Allan è sempre più in procinto di lasciare il Napoli. Il centrocampista brasiliano è conteso da tre club, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale:. L’Everton di Carlo Ancelotti con ...

Interessante intreccio di mercato tra Arsenal, Napoli e Lille. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i Gunners avrebbero chiesto al Napoli il via libera per Gabriel del Lille offrendo Papastatho ...Allan è sempre più in procinto di lasciare il Napoli. Il centrocampista brasiliano è conteso da tre club, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale:. L’Everton di Carlo Ancelotti con ...