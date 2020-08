Remco Evenepoel, stato clinico stazionario: verrà trasferito in Belgio (Di lunedì 17 agosto 2020) Ore intense e importanti per Remco Evenepoel, il ciclista coinvolto in una brutta caduta durante il Giro di Lombardia 2020. Lo stato clinico del belga è stazionario e a renderlo noto è l’ospedale Sant’Anna di Como dove il ciclista è ricoverato dallo scorso sabato. Evenepoel ha riportato una frattura del bacino e alle 12:00 odierne lascerà la struttura italiana per essere trasferito in Belgio dove proseguiranno le cure. Leggi su sportface

giroditalia : We join the team @deceuninck_qst in sending @EvenepoelRemco all our very best, and look forward to seeing him back… - sportface2016 : Remco #Evenepoel, stato clinico stazionario: verrà trasferito in Belgio - rides_bike : CIPOLLINI DURO SULL'INCIDENTE DI REMCO EVENEPOEL 'Ho sofferto molto, moltissimo, momenti tragici quelli della cad… - kamoh_h : RT @giroditalia: We join the team @deceuninck_qst in sending @EvenepoelRemco all our very best, and look forward to seeing him back soon! |… - Piergiulio58 : RT @tuttobiciweb_it: Polemiche dopo il volo di Remco #Evenepoel e la signora che tira giù #Schachmann, ma i due episodi sono differenti scr… -