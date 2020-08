“Pietre della memoria”, il monumento di Casalpusterlengo per i morti di Covid (Di lunedì 17 agosto 2020) Casalpusterlengo ricorda i suoi morti per Coronavirus con un monumento. Un’installazione popolare, fatta dalla gente, come ci tiene a sottolineare Ottorino Buttarelli, presidente della Compagnia Casale Nostra, che lanciò la proposta lo scorso 17 aprile con un post su Facebook, trovando da subito il sostegno dell’intera comunità. L’idea è semplice: portare un sasso, un bianco e liscio sasso di fiume (del vicino Po) in ricordo dei propri cari morti per il Covid-19, in un luogo simbolico per tutti i casalini. Si tratta del Mortorino, dove sorse il primo nucleo del paese; e in particolare la prima chiesa, nell’anno 1000, con il suo cimitero. Proprio lì furono sepolte le vittime di altre epidemie e oggi sorge una piccola ... Leggi su ilfattoquotidiano

_MiBACT : I gioielli, eleganti e sfarzosi, sono da sempre al centro della moda e del costume, dagli oggetti più classici a es… - Noovyis : (“Pietre della memoria”, il monumento di Casalpusterlengo per i morti di Covid) Playhitmusic - - Dome689 : RT @fattoquotidiano: “Pietre della memoria”, il monumento di Casalpusterlengo per i morti di Covid - fattoquotidiano : “Pietre della memoria”, il monumento di Casalpusterlengo per i morti di Covid - DavidRo59411925 : #Israele #Gaza Sono iniziati i disordini al confine in 5 punti diversi dal nord al sud lungo la Striscia di Gaza,… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pietre della Brusaferro: «L’Iss ha sempre consigliato l’uso della mascherina. “Contact tracing” è strumento chiave della Fase 2» Il Secolo XIX